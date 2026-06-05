A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il caso rimane al centro dell’attenzione pubblica. Durante una puntata di Quarto Grado, Marco Poggi ha espresso il suo dolore riguardo a quanto accaduto a Chiara. Il caso, uno dei più discussi nella cronaca nera italiana, continua a suscitare interesse e discussioni. Nessuna novità giudiziaria è stata comunicata pubblicamente in questa occasione.

A quasi vent’anni da uno dei casi di cronaca nera più discussi della storia italiana, il delitto di Garlasco continua a far parlare di sé. La riapertura delle indagini nei confronti di Andrea Sempio ha riportato sotto i riflettori una vicenda che sembrava aver già scritto le sue pagine definitive, alimentando nuove polemiche, interrogativi e tensioni tra le parti coinvolte. >> “Lei al posto di Selvaggia”. Ballando con le stelle, Milly Carlucci punta sul top: chi è il nuovo giudice Negli ultimi mesi gli sviluppi investigativi si sono susseguiti a ritmo serrato. Tra nuove consulenze, accertamenti tecnici e ipotesi avanzate dagli investigatori, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, assassinata il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, è tornato al centro del dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Cosa hanno fatto a Chiara”. Marco Poggi, a Quarto Grado tutto il suo dolore

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Garlasco. Le contraddizioni di Marco Poggi, fratello di Chiara

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Temi più discussi: Marco Poggi è stato intervistato da Quarto Grado: Hanno rovinato l'immagine di Chiara; Garlasco, Marco Poggi dopo 19 anni parla a Quarto grado; Marco Poggi in tv: Hanno rovinato l'immagine di Chiara. Il fratello della 27enne rompe il silenzio a 19 anni dal delitto di Garlasco; Dopo diciannove anni di silenzio parla per la prima volta ai nostri microfoni Marco Poggi, il fratello di Chiara: l'esclusiva di Quarto Grado.

Marco Poggi in tv: Hanno rovinato l'immagine di Chiara.Essere accusato di essere coinvolto mi ha fatto male. Chi indagava poteva smorzare alcune piste. Il fratello della 27enne rompe il silenzio dai microfoni di #QuartoGrado a 19 anni dal delitto di #Garlas x.com

Marco Poggi rompe il silenzio: Essere coinvolto nell'omicidio di Chiara mi ha fatto male. Chi indagava poteva smorzare alcune pisteMarco Poggi aveva 19 anni quando la sua vita cambiò per sempre. Il 13 agosto 2007, sua sorella Chiara Poggi fu trovata uccisa nella villetta di famiglia in via Pascoli a Garlasco, ... ilmessaggero.it

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Le notizie degli ultimi giorni vi hanno fatto cambiare idea sul caso Garlasco? reddit