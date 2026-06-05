Marco Poggi ha dichiarato di non aver mai fatto uso di droga, definendo le accuse a suo carico frutto della fantasia. Dopo 19 anni, ha rilasciato la sua prima intervista ai microfoni di «Quarto Grado». La sua dichiarazione arriva nel contesto di un dibattito pubblico ancora aperto sul caso di omicidio, nel quale è coinvolto. Poggi ha deciso di parlare pubblicamente per la prima volta dopo un lungo periodo di silenzio.

Marco Poggi rompe il silenzio, dopo 19 anni parla ai microfoni di «Quarto Grado» per la prima volta. Nel dibattito mediatico che continua a circondare il delitto di omicidio di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Garlasco, cosa ha detto Marco Poggi a Quarto Grado: «Mai fatto uso di droga, accuse frutto della fantasia»

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