quando saranno i funerali di peppino di capri

I funerali di Peppino di Capri si terranno sull’isola dove il cantante ha vissuto gli ultimi giorni. La cerimonia si svolgerà nel luogo di residenza prima della sua morte, avvenuta all’età di 87 anni. Non sono stati comunicati dettagli sulla data e sull’orario. La salma sarà accompagnata fino alla sua tomba nell’isola, dove si svolgeranno le esequie.

L’addio a Peppino di Capri sarà sulla sua amatissima isola, nel luogo in cui il cantante ha vissuto i suoi ultimi giorni, prima di spegnersi all’età di 87 anni. I funerali di Peppino di Capri. I funerali del cantante, come annunciato in queste ore dalla famiglia, si svolgeranno a Capri, per la precisione nella chiesa di Santo Stefano, affacciata sulla celebre piazzetta. Alle 17 del 12 luglio 2026 dunque si svolgeranno le esequie del cantante che era legatissimo all’isola. A comunicarlo è stata la famiglia, composta dai tre figli di Peppino di Capri: Igor (vero nome Arrigo), Edoardo e Dario. Il primogenito è nato negli anni Settanta... 🔗 Leggi su Dilei.it

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Addio a 86 anni a Peppino di Capri: quando cantava Champagne

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