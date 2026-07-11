Il cantante Peppino di Capri è morto l’11 luglio 2026 all’età di 87 anni. La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi momenti pubblici, tra cui un duetto con un esponente politico e la partecipazione a un comizio di un altro leader di partito. Questi eventi hanno evidenziato l’intersezione tra la musica e la scena politica italiana. Di Capri ha avuto una lunga carriera, durante la quale ha incontrato diverse personalità pubbliche.

Il cantante Peppino di Capri è morto l’11 luglio 2026, aveva 87 anni. La sua fu una vita lunga e intensa, dove il personale incrocia spesso storia e attualità. Divenuto famoso in tutto il mondo con la sua Champagne, l’artista campano si esibì per principi e sultani e non mancarono gli incontri con i politici nostrani. Il ricordo del duetto con Silvio Berlusconi e del comizio in compagnia di Matteo Salvini. Berlusconi rubò il microfono a Peppino di Capri Prima di diventare un imprenditore, molto prima di entrare in politica, Silvio Berlusconi fu un cantante e non perse mai la passione per la musica. Peppino di Capri lo testò sulla propria pelle, durante il casuale incontro con il Cavaliere al matrimonio del figlio di un politico campano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Peppino di Capri dal duetto con Berlusconi al comizio di Salvini, quando la politica "avvicinò" il cantante

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