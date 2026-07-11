Quando Peppino Di Capri indossò la maglia a sostegno di Taranto Negli anni scorsi

Notizia in breve

Un messaggio sui social ringrazia Peppino Di Capri per aver indossato una maglietta a sostegno di Taranto in passato. La frase, pubblicata da un gruppo chiamato Ie Jesche Pacce Pe Te, saluta il cantante e riconosce il suo supporto. Non ci sono dettagli aggiuntivi su quando o dove sia avvenuto l’episodio.