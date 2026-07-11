Quando Peppino Di Capri indossò la maglia a sostegno di Taranto Negli anni scorsi
Un messaggio sui social ringrazia Peppino Di Capri per aver indossato una maglietta a sostegno di Taranto in passato. La frase, pubblicata da un gruppo chiamato Ie Jesche Pacce Pe Te, saluta il cantante e riconosce il suo supporto. Non ci sono dettagli aggiuntivi su quando o dove sia avvenuto l’episodio.
Dal social network: Il popolo di Ie Jesche Pacce Pe Te,Saluta il grande Peppino Di Capri.Grazie per esserci stato vicino. Casa Vacanze Per Bambini Con Patologie OncoematologicheSorriso Francescano odv-ets TUTTI GLI AMICI DEL MINI BAR TARANTO L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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La vita e la tragica morte di Peppino di Capri e di sua moglie.
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