Nel 1944, Karen Blixen (1885 - 1962) pubblicò in Danimarca, sotto lo pseudonimo di Pierre Andrézel, un romanzo dal titolo Gengaeldelsens Veje, The Angelic Avengers, nella lingua inglese in cui era stato scritto. La traduzione venne affidata a Clara Svendsen, che vent'anni dopo ne avrebbe curato i diritti relativi alle opere, ma che all'epoca era la sua colf e la sua cuoca, nel tempo segretaria, amica, confidente. Per via della guerra e della occupazione nazista, le traduzioni dall'inglese erano vietate, ma apparentemente qui si trattava di un autore francese, Andrézel, appunto, e la censura non andò troppo sul sottile per verificare la lingua di partenza, tanto più che i tedeschi la guerra di fatto l'avevano ormai persa e quindi avevano ben altro cui pensare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quando Karen Blixen si finse Jane Austen per scrivere una fiaba nera contro il nazismo

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Le perle sono frutto del mistero e dell’avventura: chi segue la carriera di una perla raccoglie tanto materiale da trarne cento favole. ~ Karen Blixen ~ #5luglio2026 x.com