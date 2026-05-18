Pistoia Federica Brunini svela l’eredità di Jane Austen alla San Giorgio

A Pistoia, presso la Biblioteca San Giorgio, si è tenuta una presentazione dedicata all’eredità di Jane Austen. Federica Brunini ha parlato di come le donne di oggi si collegano alla scrittrice inglese, affrontando temi legati alla sua influenza sulla letteratura e sulla cultura contemporanea. Durante l’evento, i partecipanti hanno ascoltato un discorso sulla figura di Austen e hanno scoperto quale sorpresa era prevista alla fine dell’incontro. La presentazione ha attirato un pubblico interessato a capire il legame tra passato e presente.

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? Domande chiave Come si collegano le donne di oggi all'Inghilterra di Austen?. Quale sorpresa attende i partecipanti alla presentazione in Biblioteca San Giorgio?. Perché questo evento anticipa il ruolo di Pistoia Capitale del Libro?. Cosa rivela il romanzo sulle moderne dinamiche di indipendenza femminile?.? In Breve Evento giovedì 21 maggio ore 17 presso la Sala Manzini di Pistoia. Rossella Chietti e il gruppo Passeggiate Narrative gestiscono l'incontro. Distribuzione gratuita di borse in tela con logo Pistoia Capitale Libro 2026. Il romanzo Feltrinelli collega l'Inghilterra ottocentesca alle sfide femminili odierne. Giovedì 21 maggio alle ore 17, la Sala Manzini della Biblioteca San Giorgio di Pistoia ospiterà la presentazione del romanzo Effetto Jane Austin, l’ultima opera di Federica Brunini pubblicata da Feltrinelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia, Federica Brunini svela l’eredità di Jane Austen alla San Giorgio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Jane Austen a Caltanissetta: la letteratura sfida i ruoli di genereGiovedì 16 aprile, alle ore 17:30, la Sala Oratori di Palazzo Moncada a Caltanissetta ospiterà un confronto culturale incentrato sulla figura di Jane... L'arte di anticipare i tempi della libertà femminile: omaggio a Jane AustenIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...