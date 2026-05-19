Un pomeriggio a Villa Alari di Cernusco sul Naviglio vedrà la dimora storica trasformarsi in un set ispirato ai romanzi di Jane Austen. La struttura, conosciuta per il suo valore architettonico e storico, ospiterà una passeggiata letteraria dedicata ai personaggi e alle scene dell’autrice britannica. L’evento coinvolgerà i partecipanti in un viaggio tra le parole e le atmosfere dei libri, creando un collegamento tra il patrimonio locale e la letteratura classica. La giornata intende offrire un’esperienza immersiva nel mondo di Austen.

Per un pomeriggio Villa Alari non sarà più solo uno dei gioielli storici di Cernusco sul Naviglio amato e ammirato da un pubblico sempre più vasto, ma si trasformerà in una pagina di uno dei capolavori di Jane Austen. Con tanto di eroine in abiti chiari, dichiarazioni trattenute, passi di danza e - naturalmente - l’ombra elegante di Mr. Darcy. Sabato, dalle 17.30, il parco della dimora ospiterà una passeggiata letteraria ispirata all’universo della scrittrice inglese: i personaggi di “ Orgoglio e pregiudizio “, “ Ragione e sentimento “ ed “ Emma “ usciranno dai romanzi per incontrare il pubblico in una performance itinerante tra vialetti, prati e alberi secolari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Passeggiata letteraria a Villa Alari con i personaggi di Jane Austen

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Tramonto a Villa Pamphilj con passeggiata letteraria e botanicaC'era una volta una donna indipendente e spregiudicata, che conquistò la propria libertà (pare) con l'inganno e i sotterfugi, non disdegnando neanche...

Leggi anche: Passeggiata letteraria e botanica a Villa Ada con vegan pic nic