Quando c’era lei il comico Daniele Fabbri contro Matteo Renzi | Ha copiato il titolo del mio spettacolo

Un comico ha accusato un ex presidente del Consiglio di aver copiato il titolo del suo spettacolo. La controversia riguarda una campagna pubblicitaria per il 2×1000, considerata molto discussa. Secondo l’artista, l’idea alla base della campagna non sarebbe originale, e questa somiglianza avrebbe portato a un’accusa di plagio. La questione si concentra sulla somiglianza tra il titolo dello spettacolo e quello utilizzato nella campagna pubblicitaria.

È stata senz’altro la campagna per il 2×1000 che più ha fatto discutere, ma forse l’idea da cui era partita non era poi così originale. Parliamo della campagna di comunicazione «Quando c’era lei», promossa da Italia Viva, che punzecchiava la premier Giorgia Meloni e il suo governo su alcuni risultati poco lusinghieri di questi ultimi anni: la fuga di cervelli verso l’estero, la pressione fiscale in aumento, i treni in ritardo e non solo. Secondo alcuni retroscena, poi smentiti da Palazzo Chigi, i cartelloni pubblicitari avrebbero mandato Giorgia Meloni su tutte le furie. Eppure, quello slogan così efficace potrebbe non essere frutto dell’immaginazione né di Matteo Renzi né del team comunicazione di Italia Viva. 🔗 Leggi su Open.online

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QUANDO GLI ANZIANI FANNO I FURBI

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