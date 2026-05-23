Matteo Renzi replica a Giorgia Meloni, dopo che la premier ha scritto una lettera al quotidiano La Stampa, smentendo di essersi infuriata per i manifesti “Quando c’era lei” apparsi nelle stazioni di Roma e Milano e attaccando il senatore toscano. I manifesti in questione, ideati da Italia Viva, di cui Renzi è leader, rientrano in una campagna di comunicazione provocatoria contro la presidente del Consiglio. In particolare, sono stati affissi cartelloni in cui si legge la frase con i canoni dell’iconografia fascista “Quando c’era lei“. Matteo Renzi contro Giorgia Meloni, tirato in mezzo anche Salvini "Meloni non è fascista ma sfascista" La lettera della premier e l'attacco al leader di Italia Viva Matteo Renzi contro Giorgia Meloni, tirato in mezzo anche Salvini Meloni ha scritto una lettera alla Stampa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matteo Renzi replica a Meloni sui manifesti "quando c'era lei" e provoca: "Non è fascista, è sfascista"

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