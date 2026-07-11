Daniele Fabbri ha denunciato su Facebook che Matteo Renzi ha usato un titolo di uno spettacolo e di un libro che lui aveva creato. Fabbri, già querelato in passato da Giorgia Meloni, ha accusato Renzi di aver “rubato” il nome. Non ci sono altre dettagli sulla causa legale o sui titoli coinvolti.

Un titolo, uno spettacolo e un libro. Daniele Fabbri, comico che nei mesi scorsi è stato querelato da Giorgia Meloni, ha denunciato sui social come Matteo Renzi abbia “rubato” un suo titolo. “Qvando c’era lei”, infatti, è il nome di uno spettacolo che il comico ha messo in scena, spiega, nel gennaio 2025. Lo stesso titolo, dopo una pubblicità che aveva anche fatto molto discutere, è stato usato dal leader di Italia Viva per il suo ultimo libro. Daniele Fabbri contro Renzi, cosa è successo "Renzi mi ha rubato il titolo dello spettacolo" Cosa succede adesso Daniele Fabbri querelato da Giorgia Meloni Daniele Fabbri contro Renzi, cosa è successo A spiegare tutto è stato proprio Daniele Fabbri con un post sui social. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Daniele Fabbri contro Renzi, "Mi ha rubato il titolo dello spettacolo": è il comico querelato da Meloni

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