Marc Marquez ha ottenuto la sua nona pole position al Sachsenring durante le qualifiche del Gran Premio di Germania. La prima fila è composta interamente da moto Ducati, mentre Marquez si è confermato il pilota più rapido della sessione. La gara si svolgerà sul circuito di Hohenstein-Ernstthal il prossimo fine settimana.

Hohenstein-Ernstthal (Germania) 11 luglio 2026 - L'uomo da battere al Sachsenring è Marc Marquez e la sua pole position numero nove sul tracciato tedesco lo ricorda a tutti quanti. Il catalano campione del Mondo in carica scatterà davanti a tutti nelle due gare, in una prima fila tutta Ducati completata dal fratello Alex e da Fabio Di Giannantonio. Tre team diversi di Borgo Panigale guidano il gruppo, davanti alle Aprilia del team Trackhouse di Raul Fernandez e Ai Ogura. Caduta dolorosa per Bezzecchi, che ottiene solo l'ottavo tempo, davanti però al rivale iridato Martin. Solo undicesimo Bagnaia. Qualifica 1. Il Motomondiale approda in Germania, al Sachsenring, pista tortuosa in costante piega a sinistra e soprattutto ultimo appuntamento del Motomondiale prima della pausa estiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Sport.quotidiano.net - Qualifiche MotoGp in Germania: Marquez trova la nona pole al Sachsenring in una prima fila tutta Ducati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP, gli HIGHLIGHTS della Sprint Race del GP della Thailandia

Notizie e thread social correlati

MotoGP, Germania: pole e record per Marquez al SachsenringSul circuito del Sachsenring, Marc Marquez ha ottenuto la sua nona pole position in MotoGP e ha stabilito il record del circuito per il giro secco.

Griglia di partenza MotoGP, GP Germania 2026: Marquez in pole, Di Giannantonio in prima fila, Bezzecchi in terzaMarc Marquez ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del GP Germania 2026 al Sachsenring.

Temi più discussi: MotoGP in Germania, i 10 piloti qualificati al Q2 e chi dovrà passare dal Q1; MotoGp Germania, oggi qualifiche e gara sprint: orario e dove vederle in chiaro; MotoGP GP Germania, dove vedere la gara sul circuito del Sachsenring: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Germania 2026: Marquez padrone, Bezzecchi davanti a Martin, Bagnaia in Q1.

BEZZECCHI SI DEVE RITIRARE DAL GRAN PREMIO DI GERMANIA Aprilia ha comunicato che il pilota ha accusato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra dopo l'incidente nelle Qualifiche al Sachsenring. Verrà operato in Italia. #MotoGP x.com

2026 GP di Germania: Moto3 Prove Libere 2, Moto2 Prove Libere 2, MotoGP Prove Libere 2, Qualifiche MotoGP, Qualifiche Moto3 e Qualifiche Moto2 Discussione reddit

LIVE MotoGP GP Germania, Marc Marquez in pole dopo le qualifiche: gara sprint in diretta dalle 15Le qualifiche del GP della Germania di MotoGP 2026: Bezzecchi sfida Marc Marquez, Bagnaia e Martin per la pole della gara di domani al Sachsenring ... fanpage.it

MotoGP, qualifiche Gp Germania: pole per Marc Marquez davanti al fratello AlexLe qualifiche del Gp di Germania della classe MotoGp sono state una questione di famiglia. Marc Marquez ha infatti conquistato la pole positigion davanti al fratello Alex, con la Ducati che ha complet ... tg24.sky.it