Marc Marquez ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del GP Germania 2026 al Sachsenring. In prima fila con lui ci sono anche i piloti italiani, uno dei quali è in seconda posizione, mentre un altro si è piazzato in terza fila. Le qualifiche sono terminate da pochi minuti, segnando la griglia di partenza per la Sprint di oggi e la gara di domani. La sessione ha visto l’esito delle Q1 e Q2, con i tempi ufficiali ormai definitivi.

Il Motomondiale 2026 ha appena visto andare in scena la Q1 e la Q2 valide per le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP della Germania: si è corso al Sachsenring, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 12 luglio. Nella Q1 hanno passato il turno l’italiano Francesco Bagnaia, primo, ed il transalpino Fabio Quartararo, secondo, entrambi alla Q2, mentre sono usciti di scena altri due azzurri impegnati, ovvero Luca Marini, 14° con la Honda, ed Enea Bastianini, 17°. Nella Q2 conquista la pole position lo spagnolo Marc Marquez, che precede il fratello Alex, mentre completa la prima fila l’italiano Fabio Di Giannantonio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP Germania 2026: Marquez in pole, Di Giannantonio in prima fila, Bezzecchi in terza

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