Su TikTok è stato pubblicato un video che mostra un’auto venduta dal negozio dei Fratelli Manna al sindaco di Qualiano. La pubblicazione ha generato un acceso scambio di commenti tra i due gruppi sui social media. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla natura dell’accordo o sui soggetti coinvolti. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni tra gli utenti online, senza altri sviluppi ufficiali noti.

Botta e risposta sui social tra i Fratelli Manna e il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, dopo la pubblicazione di un video su TikTok che ha acceso la polemica. Al centro della vicenda un filmato in cui si affermava, in modo ironico, che sarebbe stata venduta una Toyota Yaris con 400mila chilometri al sindaco di Qualiano. Un'affermazione che il primo cittadino ha definito completamente falsa, annunciando di aver segnalato il contenuto agli organi competenti. Il filmato, pubblicato nelle scorse ore, mostrava i Fratelli Manna intenti a improvvisare un balletto, accompagnato dalla scritta: "Venduta Toyota Yaris al sindaco di Qualiano con 400mila chilometri". 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Qualiano, “Venduta auto al sindaco”: bufera sul video dei Fratelli Manna

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