Lo scorso fine settimana, il motocross al Ciglione si è svolto sotto la pioggia, che ha reso il tracciato fangoso e difficile da affrontare. I tre fratelli Riganti sono stati i protagonisti assoluti, occupando i primi tre posti sul podio. La gestione tecnica dei piloti ha richiesto aggiustamenti continui in corsa, influenzati dalle condizioni del terreno che sono cambiate durante le manche. La gara si è conclusa con la vittoria di uno dei fratelli, seguito dagli altri due in seconda e terza posizione.

? Punti chiave Come ha influenzato il meteo la gestione tecnica dei piloti?. Chi sono i tre fratelli che hanno dominato il podio?. Perché la classe 125 ha richiesto una divisione in gruppi?. Come fa il Motoclub Malpensa a garantire il ricambio generazionale?.? In Breve Bertram Thorius vince la classe 125 con doppietta completa dopo la pole position.. Andrea Martelli trionfa nel Gruppo B della categoria 125 con alta partecipazione.. Federico Volpe ottiene secondo posto assoluto nella classe 85 Junior.. Jacopo Pioggia vince la prima manche dei Cadetti 65 prima del ritiro.. Il crossodromo Il Ciglione di Cardano al Campo ha ospitato nel fine settimana la tappa della selettiva Nord-Ovest del Campionato Italiano Motocross Junior, trasformando il tracciato in un palcoscenico per i talenti emergenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Motocross al Ciglione: trionfo dei fratelli Riganti sul fango

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Arrampicata sportiva, trionfo dei fratelli pescaresi Salvatore nella Coppa Italia Boulder [FOTO]Arrampicata sportiva, trionfo dei fratelli pescaresi Niccolò e Mattia Salvatore della Gollum Climbing Academy.

DiMartedì, il fango di Gramellini: "Ho capito perché si chiamano Fratelli d'Italia"Tiene banco il caso del ministro Giuli, che durante la settimana ha licenziato gran parte del suo staff.

Festa del motocross al Ciglione di Malpensa: spettacolo tra giovani talenti e primi passi in pistaGrande partecipazione a Cardano al Campo per la selettiva del Campionato Italiano Junior. In pista successi e podi per i piloti varesini più promettenti. laprovinciadivarese.it

Doppio successo per il ManettaTeam nella tappa del Ciglione del campionato regionale giovanileFederico Volpe (classe 85) e Ludovico Riganti (65 debuttanti) centrano il successo sul tracciato della Malpensa ... varesenews.it