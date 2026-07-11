Il sindaco di Qualiano ha segnalato alle autorità un TikToker coinvolto in un video. Tuttavia, l’interessato ha chiarito che si trattava di un errore e ha indicato chi ha effettivamente acquistato l’auto. Il sindaco ha smentito di aver effettuato l’acquisto di un’auto, precisando che la segnalazione si riferiva a un’altra persona. La vicenda riguarda un video pubblicato sui social e un equivoco sulla proprietà del veicolo.

Il sindaco di Qualiano De Leonardis smentisce l’acquisto di un’auto. Manna: Si è trattato di un errore. Ecco chi ha acquistato l’auto. Qualiano il Sindaco De Leonardis segnala alle autorità il TiKtoker Pasquale Manna, ma si tratta di un errore di quest’ultimo. Tutto parte da una vendita di una una Toyota Yaris con ben 400.000 chilometri. Il Tiktoker venditore di auto Manna, che tutti conosciamo per i suoi video scherzosi, scrive sul video commettendo l’errore di scrivere “Venduta Toyota Yaris al Sindaco di Qualiano con 400.000km”. Sembra che dalla pubblicazione del video su Tiktok, il Sindaco di Qualiano abbia ricevuto tantissime telefonate in merito all’acquisto della vettura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, De Leonardis segnala alle autorità il TikToker Manna per un video

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