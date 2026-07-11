Sono iniziati questa mattina i lavori per riparare la perdita d’acqua in via Santa Maria a Cubito, tra piazza Rosselli e piazza Kennedy. L’intervento è stato deciso dopo le segnalazioni dei cittadini e le verifiche effettuate sul posto. La riparazione è in corso per risolvere il problema segnalato ieri.

Al via i lavori per riparare la perdita d’acqua in via Santa Maria a Cubito. Intervento dopo le segnalazioni dei cittadini e le verifiche sul posto.. Dopo l’articolo di ieri che segnalava la perdita di acqua in via Santa Maria a Cubito tra piazza Rosselli e piazza Kennedy, questa mattina sono in atto i lavori per risolvere la criticità. Un altro problema risolto solo perché i cittadini sono solerti a segnalare i disservizi al “Punto!”. Di buon mattino gli operai si sono messi all’opera con tanto di piccola ruspa per risolvere la perdita che ogni ora aumentava. Certo, sarebbe stato meglio risolvere ieri ma va bene lo stesso. Ci dispiace ancora una volta registrare che i nostri detrattori e i tifosi tamarri di taluni politici altrettanto tamarri abbiano preso un’altra tranvata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, riparata la perdita in via Santa Maria a Cubito dopo le segnalazioni

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