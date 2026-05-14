Giugliano incidente in via Santa Maria a Cubito | uomo travolto e ucciso da camion

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo via Santa Maria a Cubito a Giugliano, nei pressi del parco commerciale “Grande Sud”. Un uomo di 31 anni, originario del Bangladesh, è stato travolto da un camion e ha perso la vita sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di polizia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un uomo di 31 anni originario del Bangladesh ha perso la vita questo pomeriggio a Giugliano in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto lungo via Santa Maria a Cubito, nei pressi del parco commerciale “Grande Sud”. Il tragico investimento si è verificato all’altezza dell’hotel “L’Incontro”, dove, secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita violentemente da un camion mentre pedalava a bordo carreggiata insieme a un connazionale. L’impatto si è rivelato fatale: l’uomo sarebbe morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate mentre l'amico che era con lui è stato ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, incidente in via Santa Maria a Cubito: uomo travolto e ucciso da camion ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Qualiano, altro tombino pericoloso in via Santa Maria a CubitoDopo una prima segnalazione, emerge un nuovo tombino con basamento cedente nei pressi del distributore Eni: cittadini chiedono interventi urgenti per... Qualiano, tombino pericoloso in via Santa Maria a Cubito: nuova segnalazioneUn cittadino segnala un tombino che sta cedendo nel tratto di via Santa Maria a Cubito lato Circumvallazione: pericolo per auto e pedoni La... Si parla di: Incidente stradale: la dinamica dello schianto in cui è morto Giuseppe Vangone; Caso Zannini, il Riesame conferma le misure: Spregiudicata familiarità corruttiva. Tragedia stradale a Giugliano: uomo travolto e ucciso in via Santa Maria a CubitoIl dramma si è consumato precisamente all'altezza dell'hotel L'Incontro. l’impatto è stato estremamente violento ... ilcrivello.it