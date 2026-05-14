Giugliano incidente in via Santa Maria a Cubito | uomo travolto e ucciso da camion
Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo via Santa Maria a Cubito a Giugliano, nei pressi del parco commerciale “Grande Sud”. Un uomo di 31 anni, originario del Bangladesh, è stato travolto da un camion e ha perso la vita sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di polizia.
Un uomo di 31 anni originario del Bangladesh ha perso la vita questo pomeriggio a Giugliano in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto lungo via Santa Maria a Cubito, nei pressi del parco commerciale “Grande Sud”. Il tragico investimento si è verificato all’altezza dell’hotel “L’Incontro”, dove, secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita violentemente da un camion mentre pedalava a bordo carreggiata insieme a un connazionale. L’impatto si è rivelato fatale: l’uomo sarebbe morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate mentre l'amico che era con lui è stato ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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