A Qualiano, in via Santa Maria a Cubito, sono stati segnalati mobili vecchi e una specchiera abbandonati vicino a un raccoglitore di abiti usati. La segnalazione riguarda una zona situata lungo la Circumvallazione esterna. Non ci sono altre informazioni su eventuali interventi o cause dell’abbandono. La presenza di rifiuti ingombranti in questa area è stata segnalata più volte in passato.

Nuova segnalazione a Qualiano: mobili e una specchiera lasciati accanto al raccoglitore degli abiti usati in via Santa Maria a Cubito. Ancora una segnalazione di degrado arriva da Qualiano, questa volta da via Santa Maria a Cubito, lato Circumvallazione esterna. A documentare la situazione sono stati ancora una volta i cittadini, sempre più attenti a denunciare episodi che compromettono il decoro urbano e l’immagine della città. Mobili e specchiera lasciati sul marciapiede. Le immagini ricevute in redazione mostrano alcuni mobili dismessi e una vecchia specchiera abbandonati sul marciapiede, proprio accanto al raccoglitore destinato agli abiti usati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, vecchi mobili abbandonati in via Santa Maria a Cubito

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