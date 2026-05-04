Il sindaco di Qualiano ha annunciato l’intenzione di intensificare le azioni contro chi abbandona rifiuti in modo illecito, promettendo denunce e sanzioni. Recentemente sono stati segnalati nuovi episodi di discariche abusive in diverse zone della città, portando l’amministrazione a ribadire che il territorio non può essere considerato un punto di smaltimento indiscriminato. La questione dei rifiuti abbandonati continua a suscitare attenzione tra i residenti.

Nuovi episodi segnalati in città, il primo cittadino rilancia la linea dura: “Qualiano non è una discarica”. Qualiano torna a fare i conti con il problema dei rifiuti abbandonati. A pochi giorni dal precedente intervento pubblico (e della risposta del cittadino a colpi di commenti social ), il sindaco Raffaele De Leonardis è tornato sulla questione con un nuovo post sui social, denunciando altri episodi di inciviltà legati allo smaltimento illecito dei rifiuti. Il primo cittadino ha parlato chiaramente di comportamenti reiterati: stessi luoghi, stesso modo di agire. Sacchi e indumenti lasciati accanto ai contenitori, nonostante i divieti e i controlli già attivi sul territorio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, rifiuti abbandonati: il sindaco De Leonardis torna all’attacco, “Denunce e sanzioni per gli incivili”

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