Qualiano traffico e rifiuti nel caos | Cacciapuoti attacca l’amministrazione De Leonardis Interventi tardivi ora servono fatti

Da puntomagazine.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Qualiano, il traffico congestionato e i rifiuti non raccolti continuano a creare problemi nella città. L’ex consigliere comunale ha criticato l’amministrazione attuale, sottolineando la mancanza di interventi tempestivi e chiedendo controlli più rigorosi e soluzioni immediate. La discussione riguarda anche le recenti decisioni sul Piano Urbano del Traffico e le criticità legate alla gestione dei rifiuti, che stanno attirando l’attenzione dei cittadini.

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© Puntomagazine.it - Qualiano, traffico e rifiuti nel caos: Cacciapuoti attacca l’amministrazione De Leonardis “Interventi tardivi, ora servono fatti”

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