Qualiano traffico e rifiuti nel caos | Cacciapuoti attacca l’amministrazione De Leonardis Interventi tardivi ora servono fatti

A Qualiano, il traffico congestionato e i rifiuti non raccolti continuano a creare problemi nella città. L’ex consigliere comunale ha criticato l’amministrazione attuale, sottolineando la mancanza di interventi tempestivi e chiedendo controlli più rigorosi e soluzioni immediate. La discussione riguarda anche le recenti decisioni sul Piano Urbano del Traffico e le criticità legate alla gestione dei rifiuti, che stanno attirando l’attenzione dei cittadini.

Villaricca, voucher farmaceutici: al via le domande per i cittadini con ISEE fino a 10.140 euro Energia, M. Boldrin (Ora!): accelerare l’UE è condivisibile ma non sufficiente. L’Italia definisca una posizione chiara sul mix energetico Dalla svolta sul Piano Urbano del Traffico alle criticità sui rifiuti non raccolti: l’ex consigliere accende il dibattito e chiede controlli più severi e soluzioni immediate per la città. A Qualiano si torna a parlare con forza di mobilità urbana e gestione dei rifiuti. A riaccendere...🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, traffico e rifiuti nel caos: Cacciapuoti attacca l’amministrazione De Leonardis “Interventi tardivi, ora servono fatti” Notizie correlate Qualiano paralizzata dal traffico, l’ex consigliere Cacciapuoti: “Serve un piano serio, non improvvisazione”L’ex consigliere Antonio Cacciapuoti attacca la gestione della viabilità: “Strade inutilizzate, caos quotidiano e scelte che penalizzano cittadini e... Qualiano, tensione in Consiglio comunale: Porcelli replica a De Leonardis dopo le dichiarazioni in aulaPorcelli replica al sindaco De Leonardis: “Confronto politico deve restare nelle sedi istituzionali” Momenti di confronto acceso nella discussione in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Qualiano, al via la bonifica del campo rom: partita la rimozione dei rifiuti; Qualiano, controlli contro Terra dei Fuochi: sequestrato autocarro carico di rifiuti ferrosi, due denunciati; Qualiano, rifiuti abbandonati sulla viabilità di servizio Grande Viabilità - Punto!; Qualiano nuova viabilità in via Orazio | senso unico e modifiche alla circolazione dal 20 aprile 2026. Qualiano, al via la bonifica del campo rom: partita la rimozione dei rifiutiLa pinza dell'escavatore dell'Esercito in azione anche al campo rom di Qualiano. Da questa mattina al via la rimozione di tonnellate di rifiuti accatastati lungo la ... ilmattino.it Traffico rifiuti, sei arresti tra Italia, Bulgaria e GreciaPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Rapina in pieno giorno a #Qualiano: due malviventi assaltano l’ufficio postale di piazza Rosselli intorno alle 12, minacciando i dipendenti con un’arma e portando via il denaro in cassa. I responsabili sono in fuga. Sul posto le forze dell’ordine, indagini in corso - facebook.com facebook