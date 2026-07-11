Il Chelsea ha stabilito il prezzo di vendita di Alejandro Garnacho, con la Roma che ha mostrato interesse. Durante il mercato estivo, il club londinese sta valutando diverse operazioni, con alcune trattative già avviate. La cessione del giocatore è tra le possibilità più concrete, mentre si attendono sviluppi sulle offerte ricevute e sulle condizioni dell’accordo. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo al prezzo specifico, ma si tratta di una delle operazioni più discusse in questa finestra di mercato.

Il Chelsea ha fissato il prezzo per la cessione di Alejandro Garnacho. Roma interessata, ecco tutti i dettagli sul suo futuro. Il mercato estivo del Chelsea entra in una fase rovente, segnata da decisioni drastiche e addii imminenti. Al centro dei riflettori, secondo Fabrizio Romano, c’è il futuro di Alejandro Garnacho, il cui destino sembra ormai irrimediabilmente lontano da Stamford Bridge. Il nuovo tecnico dei Blues, Xabi Alonso, ha impresso fin da subito una linea dura, dettando le priorità per la rosa della prossima stagione e ponendo l’esterno offensivo argentino ai margini del progetto tecnico. La società londinese ha rotto gli indugi ed è pronta a dare il via libera a una cessione a titolo definitivo nel corso di questa sessione di trasferimenti, accendendo l’interesse delle principali big europee, con la Roma in prima fila. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Qual è il prezzo fissato dal Chelsea per la cessione di Garnacho?

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