Garnacho torna nei radar del Napoli | il Chelsea apre alla cessione

Il Chelsea sarebbe disposto a cedere il giovane esterno offensivo nato nel 2004, valutandolo circa 40 milioni di sterline, equivalenti a circa 46,5 milioni di euro. La notizia ha riacceso l'interesse di alcuni club, tra cui il Napoli, che potrebbe considerare un'offerta per il giocatore. La trattativa sembra ancora in fase iniziale, senza conferme ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Chelsea sarebbe disposto a valutare la cessione dell’esterno offensivo classe 2004 per una cifra vicina ai 40 milioni di sterline, pari a circa 46,5 milioni di euro. Un investimento importante, ma inferiore rispetto alle richieste che avevano fatto saltare la trattativa con il Manchester United un anno e mezzo fa. Il talento argentino, nonostante le indiscutibili qualità, non è riuscito a lasciare il segno nella sua esperienza londinese. Nell’ultima stagione ha collezionato 43 presenze complessive, realizzando 8 reti, numeri che non sembrano aver convinto definitivamente il Chelsea a puntare su di lui anche per il futuro. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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