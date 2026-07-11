Qual è il gol più bello della storia del Napoli?

Non è possibile stabilire con certezza quale sia il gol più bello della storia del Napoli, considerando che la scelta si basa solo sulle immagini disponibili. La squadra compie cento anni di attività, ma molte delle reti più iconiche non sono documentate in modo completo. La selezione si riduce quindi ai momenti visibili, rendendo difficile individuare un singolo episodio tra i più memorabili.

Cento anni di passione. Il gol più bello dei cent’anni azzurri è complicato da scegliere poiché bisogna partire solo dalle epoche in cui sono esistite le immagini. Eppure, dai racconti tramandati ce ne sono alcuni “ memorabili”. Ad esempio, uno di Naim Krieziu, un calciatore albanese (nato in Kosovo) transitato a Napoli dal 1947 al 1951, che parte palla al piede dalla propria metà campo, supera tre avversari in progressione solitaria e beffa il portiere con un delicato tocco sotto. Non ci sono immagini ma solo racconti di memoria. Oppure il gol di Bruno Pesaola contro l’Inter nel 195556: il mitico “Petisso” intercetta una palla vagante sui trenta metri e calcia di prima intenzione, disegnando una traiettoria a scendere imprendibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Il primo gol in campionato di Matteo Politano vale la vittoria al Napoli

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