Teamgeist del 2006 o Telstar del ' 70 | qual è il pallone più bello dei Mondiali?

In vista del debutto della seconda puntata di Pagine Mondiali sul canale YouTube della Gazzetta, si analizzano i palloni utilizzati durante le edizioni passate. Si confrontano due modelli storici, uno del 2006 e uno del 1970, per determinare quale tra i due possa essere considerato il più bello. Stefano Agresti si occupa di scegliere il pallone che ha lasciato il segno nella storia dei Mondiali, offrendo un approfondimento sulla loro estetica e design.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui