Teamgeist del 2006 o Telstar del ' 70 | qual è il pallone più bello dei Mondiali?

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del debutto della seconda puntata di Pagine Mondiali sul canale YouTube della Gazzetta, si analizzano i palloni utilizzati durante le edizioni passate. Si confrontano due modelli storici, uno del 2006 e uno del 1970, per determinare quale tra i due possa essere considerato il più bello. Stefano Agresti si occupa di scegliere il pallone che ha lasciato il segno nella storia dei Mondiali, offrendo un approfondimento sulla loro estetica e design.

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In occasione dell'uscita della seconda puntata di Pagine Mondiali sul canale YouTube della Gazzetta, Stefano Agresti sceglie il pallone più bello della storia dei Mondiali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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