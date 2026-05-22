Teamgeist del 2006 o Telstar del ' 70 | qual è il pallone più bello dei Mondiali?
In vista del debutto della seconda puntata di Pagine Mondiali sul canale YouTube della Gazzetta, si analizzano i palloni utilizzati durante le edizioni passate. Si confrontano due modelli storici, uno del 2006 e uno del 1970, per determinare quale tra i due possa essere considerato il più bello. Stefano Agresti si occupa di scegliere il pallone che ha lasciato il segno nella storia dei Mondiali, offrendo un approfondimento sulla loro estetica e design.
In occasione dell'uscita della seconda puntata di Pagine Mondiali sul canale YouTube della Gazzetta, Stefano Agresti sceglie il pallone più bello della storia dei Mondiali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Perché il PALLONE DA CALCIO è bianco e nero Ecco i 6 palloni più ICONICI (e odiati) dei Mondiali
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