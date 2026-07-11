Nel corso di una trasmissione su YouTube, un giornalista ha commentato che il tennista italiano è favorito contro Zverev e Djokovic. Ha osservato che il giocatore trova soluzioni anche dopo ogni sconfitta e ha sottolineato la sua difficoltà a essere fermato. Il discorso si è concentrato sulle differenze di livello tra il tennista e gli avversari, con particolare attenzione alla finale potenziale con Zverev.

Nell’ultimo appuntamento sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, condotto da Dario Puppo, il giornalista di Eurosport ha parlato del differente livello di gioco espresso da Sinner nei confronti del serbo Novak Djokovic e del possibile gap in finale anche con il tedesco Alexander Zverev. L’ incapacità di Djokovic di creare problemi a Sinner: “ E’ come un qualcosa che devi provare, non il cubo di Rubik, ma comunque un qualcosa che devi provare a risolvere, lo prendi da ogni parte e non trovi lo spazio, non sai da che parte entrare per provare a risolvere questo enigma. Ieri stavo pensando che Zverev sta a Fery come Sinner sta a Djokovic, che è una roba assurda, perché comunque più o meno la cosa che abbiamo visto nella prima semifinale l’abbiamo vista nella seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Puppo: “Sinner favorito con Zverev. Trova soluzioni dopo ogni sconfitta: difficile fermarlo”

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