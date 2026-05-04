Dario Puppo, telecronista e giornalista di Eurosport, ha commentato durante l’ultima puntata di TennisMania, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, che a Roma non si era mai visto un favorito così netto come Sinner. Puppo ha affermato che il giocatore potrebbe decidere quando scendere in campo, lasciando intendere una certa autonomia nelle sue scelte. La discussione si è concentrata sull’approccio del tennista italiano in questa fase della stagione.

Dario Puppo (telecronistagiornalista Eurosport) ha condotto l’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Tanti i temi sviscerati. Al centro dell’attenzione il torneo “1000” di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica a prendersi la scena è stato il successo di Jannik Sinner nell’atto conclusivo contro Alexander Zverev per 6-1 6-2. Una vittoria piuttosto netta che rilancia le proprie quotazioni in vista di Roma: “ Il sorteggio degli Internazionali d’Italia non so quanto conti, visto il trend che ha preso Jannik. Bisogna far passare un messaggio: qui siamo oltre il meglio. Sinner ha fatto più di una cosa che non era mai successa “, le parole di Puppo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “A Roma non c’era mai stato un super favorito come Sinner. Penso che giocherà quando vuole lui”

Notizie correlate

Puppo: “Io penso che Sinner vada a Roma. Si è toccato il polso? Ci starà ancora più attento, dopo Alcaraz”Dario Puppo (telecronista/giornalista Eurosport) ha condotto l’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Leggi anche: Puppo: “Sinner più sciolto, ma non se n’era mai andato. Fonseca ha una debolezza”

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Puppo: Io penso che Sinner vada a Roma. Si è toccato il polso? Ci starà ancora più attento, dopo Alcaraz; Puppo: Jodar ha commesso un errore con Sinner. Jannik non lo vedo male fisicamente, con Fils avrà approccio diverso; Puppo: Jodar è più forte di Fonseca. Porta il tennis su un altro livello: può fare cose imprevedibili; Ambesi: Ad oggi Sinner sarà a Roma. Alcaraz vuole aspettare 2 settimane in più piuttosto che rischiare.

Puppo: A Roma non c’era mai stato un super favorito come Sinner. Penso che giocherà quando vuole luiDario Puppo (telecronista/giornalista Eurosport) ha condotto l'ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Tanti i temi ... oasport.it

Puppo: Io penso che Sinner vada a Roma. Si è toccato il polso? Ci starà ancora più attento, dopo AlcarazDario Puppo (telecronista/giornalista Eurosport) ha condotto l'ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Tanti i temi ... oasport.it

Riccardo Del Puppo Leader dei GPM del Giro d’Abruzzo Juniores #ciclismo #cycling #juniores #cyclinglife #abruzzo - facebook.com facebook