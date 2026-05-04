Jannik Sinner ha vinto il torneo di Madrid, mentre Alexander Zverev si è scusato dopo aver subito una sconfitta netta nel match conclusivo. La partita si è conclusa con un risultato a favore di Sinner, portando alla fine del torneo. Zverev ha espresso le sue scuse pubblicamente dopo l’eliminazione.

"> Alexander Zverev e la sconfitta nel finale dell’Open di Madrid. Il tennista tedesco Alexander Zverev ha subito un’altra sconfitta contro Jannik Sinner, questa volta nella finale dell’Open di Madrid, in un match dominato dal giovane italiano. Sin dal primo scambio, Sinner ha preso il controllo del gioco, mostrando una netta superiorità che gli ha permesso di aggiudicarsi la vittoria in due set, con il punteggio di 6-1, 6-2. Zverev, visibilmente deluso, ha espresso la sua contrarietà riguardo alla performance offerta durante la finale. In un breve discorso da secondo classificato, ha dichiarato: “Prima di tutto, mi dispiace molto per la finale.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jannik Sinner trionfa a Madrid, Zverev si scusa dopo la sconfitta netta.

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