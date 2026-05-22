Picchia la fidanzata poi la minaccia | cameriere 30enne arrestato a Capri i carabinieri lo trovano nell'armadio
Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Capri dai carabinieri dopo aver aggredito fisicamente la fidanzata e averla successivamente minacciata. L’episodio si è verificato in un’abitazione, dove i militari sono intervenuti trovando l’uomo nascosto in un armadio. La donna aveva riferito di essere stata schiaffeggiata e di aver ricevuto messaggi intimidatori attraverso l’app di messaggistica. L’uomo è stato denunciato per le violenze e le minacce.
L'uomo ha preso a schiaffi la fidanzata ed è stato denunciato. Quando lei lo ha bloccato su Whatsapp, lui l'ha poi minacciata ed è stato tratto in arresto dai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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