L’arcolano Elia Cappellini, 22 anni, è un manutentore meccatronico alla Spezia Container Terminal (Lsct). "Ottenuto il diploma all’Istituto Capellini - Sauro (indirizzo meccatronico) ho proseguito il mio percorso formativo accedendo a un corso per manutentore di mezzi portuali promosso dalla Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, propedeutico all’inserimento in azienda. Dopo sei mesi di lezioni in aula e attività pratiche sul campo, sono entrato a lavorare nel terminal di Lsct. Il primo anno (part time) sono stato affiancato da un tutor. E l’anno successivo ho firmato il contratto a tempo indeterminato". Elia entra da giovanissimo nella squadra manutentori di Lsct. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ogni guasto si aggiusta. Un anno di ’palestra’ e poi il lavoro in team

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ABBIAMO APERTO UNA PALESTRA...

Notizie e thread social correlati

Milan Primavera-Torino: Scotti spreca il rigore, ma poi aggiusta Perina, il commentoIl match tra Milan Primavera e Torino si è appena concluso, con i rossoneri che sono riusciti a pareggiare dopo aver subito un rigore sbagliato.

Hamilton chiude terzo il Gp di Cina: è il primo podio in Ferrari. Poi festeggia nel team radio: “Forza, un lavoro fantastico”Hamilton conclude il Gran Premio di Cina in terza posizione, ottenendo il primo podio con la Ferrari.