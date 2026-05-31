Ogni guasto si aggiusta Un anno di ’palestra’ e poi il lavoro in team

Da lanazione.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un guasto al terminal portuale è stato riparato dopo un anno di interventi. Elia Cappellini, 22 anni, di Arcola, lavora come manutentore meccatronico alla Spezia Container Terminal. Dopo un anno di formazione pratica, ora collabora con il team di manutenzione.

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L’arcolano Elia Cappellini, 22 anni, è un manutentore meccatronico alla Spezia Container Terminal (Lsct). "Ottenuto il diploma all’Istituto Capellini - Sauro (indirizzo meccatronico) ho proseguito il mio percorso formativo accedendo a un corso per manutentore di mezzi portuali promosso dalla Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, propedeutico all’inserimento in azienda. Dopo sei mesi di lezioni in aula e attività pratiche sul campo, sono entrato a lavorare nel terminal di Lsct. Il primo anno (part time) sono stato affiancato da un tutor. E l’anno successivo ho firmato il contratto a tempo indeterminato". Elia entra da giovanissimo nella squadra manutentori di Lsct. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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