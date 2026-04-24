Pronostico Cesena-Sampdoria | muovono la classifica

Il match tra Cesena e Sampdoria si disputa nella 36ª giornata del campionato di Serie B. La partita può essere seguita in diretta tv e streaming. Il Cesena ha subito due sconfitte consecutive contro squadre di rilievo, mettendo in discussione la possibilità di accedere ai playoff. Le formazioni sono ancora da definire, e il risultato potrebbe influenzare la posizione in classifica di entrambe le squadre.

Cesena-Sampdoria è una partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Due sconfitte di fila – anche se contro squadre importanti – hanno rimesso a rischio per il Cesena il posto nei playoff. L’impatto di Cole c’è stato, ma adesso non basta più lo scossone del cambio in panchina, serve qualcosa di diverso e ci vuole tempo. La scorsa settimana la Sampdoria in casa contro il Monza ha chiuso una serie di tre vittorie di fila che hanno fatto respirare la squadra di Attilio Lombardo. Adesso i liguri sono fuori dalla zona playout ma non è che si possono dire tranquilli.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Cesena-Sampdoria: muovono la classifica Notizie correlate Cremonese e Genoa muovono la classifica, nessun gol e un punto a testaAllo Zini poche emozioni, anche se al 94° Bonazzoli colpisce l'incrocio dei pali CREMONA - Si chiude con un pareggio che muova la classifica di... La Primavera. I neroverdi muovono la classifica. Buon pareggio con il Milansassuolo 1 milan 1 SASSUOLO: Nyarko; Campani, Benvenuti, Macchioni, Barani (29’ s. Contenuti e approfondimenti Pronostico Cesena vs Sampdoria – 25 Aprile 2026La sfida di Serie B tra Cesena e Sampdoria si giocherà il 25 Aprile 2026 alle 19:30 nello storico Stadio Dino Manuzzi. Un appuntamento che metterà di fronte ... news-sports.it Cesena Sampdoria, il Manuzzi si tingerà di blucerchiato! Il dato sulle presenzeCesena Sampdoria, i tifosi blucerchiati saranno presenti in massa al Manuzzi per la sfida della 36a giornata. Il dato sulle presenze La Sampdoria si appresta a vivere uno dei momenti più intensi del s ... sampnews24.com