Sabato alle 14 si gioca il match tra Alaves e Maiorca, una sfida valida per la Liga spagnola che potrebbe avere un peso importante sulla classifica di entrambe le squadre. È la quarta partita consecutiva per l'Alaves, che cerca punti fondamentali per avvicinarsi alla salvezza. La sfida si presenta come un’occasione chiave per le due formazioni di muovere la classifica e consolidare le rispettive posizioni.

Una partita che vale una grossa fetta di salvezza. Soprattutto per il Maiorca, che viene da tre risultati utili di fila, e che sogna di chiudere i conti. Con una vittoria gli ospiti sarebbero vicini all’obiettivo, ma c’è da tenere in considerazione che l’Alaves, adesso retrocesso, ha assoluto bisogno di fare risultato. La sconfitta contro il Real Madrid ha complicato i piani dei padroni di casa che venivano da quattro risultati utili. Un momento positivo che ha aiutato la squadra a rialzarsi. Ma il Maiorca sta dimostrando, trascinato come al solito da un Muriqi in versione bomber di razza, di avere un carattere clamoroso, che aiuta, eccome, a fare risultati.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Alaves-Maiorca: quarto di fila e salvezza vicina

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