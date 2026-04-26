Lunedì alle 1:30 si gioca la partita tra Atletico Mineiro e Flamengo, valida per la tredicesima giornata del campionato brasiliano. La sfida si svolge in notturna e sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono state rese note le probabili formazioni delle due squadre, mentre il pronostico si concentra sulla possibilità di una settima vittoria consecutiva per una delle due compagini.

Atletico Mineiro-Flamengo è una partita della tredicesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Evidente che questo match sia un crocevia fondamentale per la stagione dei rossoneri, che hanno l’occasione di avvicinarsi e poi, nel recupero, andare a riprendere i rivali storici. Semplice? No, non lo è, soprattutto perché dall’altra parte dal campo e davanti ai propri tifosi ci sarà un Atletico Mineiro voglioso di aggiustare la propria posizione in graduatoria e soprattutto vogliono di allontanarsi da una situazione che potrebbe diventare pericolosa. I bianconeri, infatti, sono distanti solamente due punti dalla zona rossa, quella della retrocessione, dopo un avvio di campionato tutt’altro che da ricordare.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Atletico Mineiro-Flamengo: arriva la settima di fila

Notizie correlate

Pronostico Atletico Madrid-Getafe: la sesta di fila arriva per questo motivoAtletico Madrid-Getafe è una gara della ventottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico La vittoria contro...

Pronostico Atletico Madrid-Barcellona, tabù Flick per Simeone: arriva la terza di filaAtletico Madrid-Barcellona è una partita valida per l’andata delle semifinali della Coppa del Re e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni,...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Atlético Mineiro - Clube de Regatas do Flamengo | pronostico & migliori quote | 26.04.2026; Fluminense RJ - Chapecoense | pronostico & migliori quote | 26.04.2026; Grêmio Porto Alegre - Coritiba - PR | pronostico & migliori quote | 26.04.2026; Corinthians SP - Vasco da Gama - RJ | pronostico & migliori quote | 26.04.2026.