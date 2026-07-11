Progetti PN 2021-2027 l’ANP contro le nuove regole sulle firme | scuole penalizzate per guasti tecnici e burocrazia

Dal 6 luglio sono operative nuove direttive ministeriali che regolano la registrazione delle presenze nei progetti FSE+ del programma Scuola e Competenze. Le norme sono state introdotte per proteggere le scuole da eventuali decurtazioni di fondi durante i controlli. Tuttavia, l’Associazione Nazionale dei Presidi ha criticato le regole, sostenendo che i guasti tecnici e la burocrazia rischiano di penalizzare le scuole.

Dal 6 luglio sono entrate in vigore nuove direttive ministeriali per registrare le presenze nei progetti FSE+ del programma Scuola e Competenze. Le istruzioni diffuse nascono per tutelare le istituzioni scolastiche da possibili decurtazioni finanziarie in fase di controllo. L’Associazione Nazionale Presidi condivide in pieno la necessità di difendere i dirigenti, ma solleva un forte allarme su alcune specifiche procedure, giudicate così rigide da potersi trasformare in un pericoloso boomerang economico per le scuole che hanno lavorato in modo corretto. Il sindacato porta l’attenzione sulle delicate attività didattiche rivolte ai bambini dell’infanzia e della primaria. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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