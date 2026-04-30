PNRR PON e PN 2021-27 | servizio di consulenza strategica e operativa per le scuole

Le scuole italiane devono ora gestire con maggiore attenzione i fondi provenienti dal PNRR, dal PON e dalla nuova programmazione PN 2021-27. Per farlo, molte strutture hanno deciso di affidarsi a servizi di consulenza strategica e operativa. La complessità delle pratiche amministrative, contabili e documentali legate a questi finanziamenti richiede infatti un'attenzione costante e strumenti adeguati per evitare errori.

La gestione dei finanziamenti legati al PNRR, al PON e alla nuova programmazione PN 2021-27 richiede oggi un presidio amministrativo, contabile e documentale sempre più accurato. Le istituzioni scolastiche sono chiamate non solo a realizzare le attività previste dai progetti, ma anche a garantire il pieno rispetto delle procedure, delle scadenze, delle piattaforme ministeriali e degli obblighi di rendicontazione. Con. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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