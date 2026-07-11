Nel 2023, 57 coppie residenti nell’area dell’Asl 5 sono andate fuori regione per sottoporsi a trattamenti di procreazione assistita di secondo livello. L’ente sanitario ha annunciato la possibilità di espandere il centro dedicato, evidenziando la necessità di fermare l’emorragia di pazienti che cercano servizi altrove. La richiesta di procreazione assistita nel territorio continua a essere superiore alla capacità attuale del centro locale.

Nel 2023 sono state 57 le coppie residenti nel territorio di competenza dell’ Asl 5 che si sono recate fuori regione per svolgere prestazioni di procreazione medicalmente assistita di secondo livello. Queste fughe verso altri ’lidi sanitari’, in primis la Toscana, hanno pesato sulle casse dell’Asl 5 spezzina per oltre 81mila euro. Nella provincia della Spezia è attualmente attivo un Centro di primo livello di Pma. Qualora si presentino problemi più complessi, le coppie vengono indirizzate a questi centri altamente specializzati. Oltre alla Toscana figurano anche Lombardia, Emilia Romagna e Campania. La Liguria conta solo due centri di secondo livello, entrambi a Genova, rispettivamente all’Ospedale Evangelico e al San Martino, con liste di attesa che variano da un minimo di 12 fino a raggiungere un massimo di 18 mesi d’attesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Procreazione assistita ’Turismo’ riproduttivo: "Il centro può crescere. Fermiamo l’emorragia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Puglia, 5,3 milioni per la procreazione assistita nel 2026Nel 2026, la regione Puglia ha stanziato 5,3 milioni di euro per la procreazione assistita.

Manila Nazzaro, perché ha interrotto la procreazione assistitaManila Nazzaro ha annunciato di aver interrotto il percorso di fecondazione assistita dopo aver tentato per diversi mesi senza successo.

Si parla di: Procreazione assistita ’Turismo’ riproduttivo: Il centro può crescere. Fermiamo l’emorragia.

Procreazione assistita ’Turismo’ riproduttivo: Il centro può crescere. Fermiamo l’emorragiaAttivo dal 2013 il presidio del San Bartolomeo offre prestazioni di 1° livello Per l’upgrade 700mila euro ma la spesa sarebbe abbattuta in due anni. lanazione.it

Procreazione assistita, la medicina predittiva cambia la fertilitàFocke Strangmann/picture-alliance/dpa/AP Images La procreazione assistita guarda sempre più alla medicina predittiva e all’intelligenza ... msn.com