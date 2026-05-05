Manila Nazzaro ha annunciato di aver interrotto il percorso di fecondazione assistita dopo aver tentato per diversi mesi senza successo. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche. La sua scelta ha suscitato attenzione tra i media e i fan, che hanno seguito con interesse le vicende legate alla sua esperienza personale.

Dopo mesi di tentativi, Manila Nazzaro ha deciso di interrompere il percorso di fecondazione assistita. Una scelta maturata al termine di un periodo definito dalla diretta interessata “difficile”, sia sotto il profilo fisico sia su quello psicologico. L’ex Miss Italia, oggi 48enne, ha raccontato la propria esperienza in un’intervista al settimanale Nuovo, spiegando le ragioni che l’hanno portata a fermarsi. Accanto a lei, il marito Stefano Oradei, l’ex ballerino di Ballando con le Stelle sposato due anni fa e con il quale condivide il desiderio di costruire una famiglia. Un progetto che, però, si è scontrato con la realtà di un’avventura medica impegnativa e, in questo caso, non andato a buon fine.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Manila Nazzaro, perché ha interrotto la procreazione assistita

Notizie correlate

Manila Nazzaro e la maternità: “Ho scelto di interrompere la fecondazione assistita, è stato faticoso”Dopo mesi di tentativi di rimanere incinta non andati a buon fine, Manila Nazzaro ha deciso di interrompere il percorso di fecondazione assistita:...

Procreazione medicalmente assistita, Ai aiuta a diventare mamma. Ecco come e perchéMilano, 17 aprile 2026 - Che l’intelligenza artificiale trovasse una delle sue massime potenzialità in medicina è ormai un dato acclarato.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Accadde oggi: il 4 maggio avviene la tragedia di Superga e...; Tina Cipollari e il figlio Francesco, l'intervista in 100 secondi; Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma, la scaletta definitiva e come seguirlo in diretta: da Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco chi ci sarà; Concerto primo maggio 2026: cantanti, scaletta, diretta tv e orari.

Il dolore di Manila Nazzaro per il figlio che non arriva: dopo l’aborto, la rinuncia che fa tanto maleManila Nazzaro ha attraversato un momento davvero doloroso, culminato in una scelta difficile da prendere: ecco le sue parole toccanti. donnapop.it

Momento difficile. Manila Nazzaro e Stefano Oradei, la sceltaCi hanno provato davvero, fino in fondo. Con il cuore, con il corpo, con la speranza di costruire una famiglia più grande. Manila Nazzaro e Stefano Oradei, ... thesocialpost.it

“È stato un periodo difficile, sia psicologicamente che fisicamente”: Manila Nazzaro racconta la scelta di interrompere la fecondazione assistita dopo mesi di tentativi. Un percorso segnato da cure e cambiamenti importanti, mentre resta il desiderio di allargare l - facebook.com facebook