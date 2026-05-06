Puglia 5,3 milioni per la procreazione assistita nel 2026

Nel 2026, la regione Puglia ha stanziato 5,3 milioni di euro per la procreazione assistita. La somma sarà distribuita tra le varie province, con specifici finanziamenti destinati a centri pubblici e privati accreditati. Alcuni centri privati collaboreranno con gli ospedali pubblici per offrire servizi di fertilità, mentre altre strutture continueranno a operare in modo indipendente. La ripartizione dei fondi e i partner coinvolti sono ancora in fase di definizione.

? Cosa scoprirai Come verranno ripartite i fondi tra le diverse province pugliesi?. Quali centri privati accreditati collaboreranno con gli ospedali pubblici?. Chi dovrà sottoscrivere i contratti entro i prossimi 30 giorni?. Perché la Giunta potrebbe riconsiderare i limiti di spesa a luglio?.? In Breve Bari riceve 1.828.593 euro, seguita da Taranto con 957.826 euro e Bat con 893.856 euro.. Brindisi otterrà 632.180 euro e Lecce 582.806 euro per i servizi di secondo livello.. Asl devono sottoscrivere i contratti con i centri entro 30 giorni dalla notifica.. Analisi economica e clinica dei trattamenti prevista per il mese di luglio 2026.. La Giunta della Regione Puglia ha stanziato 5,3 milioni di euro per finanziare i percorsi di procreazione medicalmente assistita durante tutto il 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia, 5,3 milioni per la procreazione assistita nel 2026 Notizie correlate La Regione Puglia stanzia 5,3 Milioni di euro per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nel 2026La Giunta regionale ha approvato il provvedimento che stabilisce lo stanziamento per le prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) per... Fondi regionali per la procreazione assistita: nel Brindisino 2 centri accreditatiLa Giunta regionale ha approvato il provvedimento che stabilisce lo stanziamento per le prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita (Pma) per... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Regione Puglia stanzia 5,3 Milioni di euro per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nel 2026; Pma in Puglia, dalla Regione 5,3 milioni per il 2026: sostegno concreto alle coppie; Numeri record per il 2026 di Aeroporti di Puglia: Più di 3 milioni di passeggeri in transito negli scali regionali; Puglia sempre più turistica, nei primi 4 mesi dell'anno oltre 3 milioni tra arrivi e partenze negli aeroporti. REGIONE PUGLIA La Regione Puglia stanzia 5,3 Milioni di euro per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nel 2026La Giunta regionale ha approvato il provvedimento che stabilisce lo stanziamento per le prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) per l’anno 2026, confermando un investimento complessiv ... statoquotidiano.it La Regione Puglia stanzia 5,3 Milioni di euro per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nel 2026La Regione Puglia stanzia 5,3 Milioni di euro per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nel 2026 La Giunta regionale ha approvato il provvedimento ... ilsipontino.net La Regione Puglia, attraverso la Sezione per l’Attuazione delle politiche di genere e in stretta sinergia con l’Università degli Studi di Bari e l’Università di Genova, ha avviato sin dal 2024 il progetto “Navigare nella parità”. L’obiettivo è creare uno strumento - facebook.com facebook No. L'eolico non danneggia il turismo. REGIONE PUGLIA: Installato Eolico 2005-2025 : + 1000% (Dati Terna) Presenze turistiche annuali 2005-2025: + 250% (Dati Istat) (Mauro Romanelli su FB) x.com