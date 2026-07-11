Una donna sta affrontando un percorso di procreazione assistita, sostenendo costi fino a 10.000 euro per ogni tentativo. Se il procedimento non ha successo, deve ripartire con nuove spese. Attualmente al quarto mese di gravidanza, mostra un ciondolo con angeli e un’espressione serena. La vicenda evidenzia le difficoltà economiche e personali legate alle procedure di fertilità assistita.

La Spezia, 11 luglio 2026 – Il ciondolo chiama angeli pende delicatamente sulla pancia pronunciata. È al quarto mese, ha il mare negli occhi, e una storia da raccontare. Questa è la seconda gravidanza per Chiara (nome di fantasia per motivi di privacy) e suo marito. Dieci anni fa la coppia residente alla Spezia prova ad avere il primo figlio, ma senza risultati. Tutti i tentativi vanno falliti. Decide così di ricorrere alla medicina. È in quel momento che Chiara, oggi 39enne, incontra per la prima volta lungo il suo cammino la dottoressa Rosita Piscopo, referente del Centro di procreazione medicalmente assistita (Pma) al San Bartolomeo di Sarzana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Procreazione assistita, il calvario di Chiara: “Fino a 10mila euro per ogni tentativo. E se non va, si riparte”

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