La Regione Puglia stanzia 5,3 Milioni di euro per la Procreazione Medicalmente Assistita PMA nel 2026

Nel 2026, la Regione Puglia ha previsto uno stanziamento di 5,3 milioni di euro destinato alla Procreazione Medicalmente Assistita. La somma sarà utilizzata per sostenere servizi e interventi legati a questa procedura. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’ente regionale, che ha annunciato l’assegnazione dei fondi senza indicare dettagli sui criteri di ripartizione o sui tempi di attuazione.

La Giunta regionale ha approvato il provvedimento che stabilisce lo stanziamento per le prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) per l’anno 2026, confermando un investimento complessivo pari a € 5.300.000 e l’impegno della Regione Puglia a sostenere le coppie nel loro percorso di genitorialità. La Regione Puglia intende sostenere con carattere prioritario l'erogazione delle prestazioni di PMA attraverso i Centri pubblici regionali (Policlinico Consorziale di Bari, PTA Comune Provincia di Bari, Ospedali Riuniti di Foggia - Ospedale O. Vito Fazzi di Lecce), potenziando le relative attività, e si avvale in parallelo della collaborazione dei Centri privati accreditati.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La Regione Puglia stanzia 5,3 Milioni di euro per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nel 2026 Notizie correlate Procreazione medicalmente assistita, Ai aiuta a diventare mamma. Ecco come e perchéMilano, 17 aprile 2026 - Che l’intelligenza artificiale trovasse una delle sue massime potenzialità in medicina è ormai un dato acclarato. Alla ricerca di un bambino che non arriva: iter, costi e criticità della procreazione medicalmente assistitaBasta guardarsi attorno, senza scomodare statistiche ed elencare dati, per notare quanto si sia alzata l'età nella quale le donne ricercano la prima... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Istruzione, dalla Regione 100mila euro per progetti educativi e culturali nelle scuole pugliesi. Già operative le Linee guida che disciplinano le nuove modalità di accesso ai contributi; Puglia, presentato il nuovo piano regionale per il sociale; Regione Puglia approva la modifica dell’assetto delle aggregazioni funzionali territoriali – AFT; Puglia, collegamento ferroviario Brindisi Centrale-Aeroporto: il presidente Decaro visita il cantiere. Puglia, dalla formazione al welfare: la Giunta stanzia oltre 37 milioni tra lavoro, energia e istruzioneOltre 37 milioni di euro tra lavoro, istruzione, energia e sviluppo: misure mirate per la transizione economica e sociale, con particolare attenzione alle aree di crisi come Taranto e al sostegno alle ... trmtv.it Regione Puglia, 100mila euro per progetti educativi e culturali nelle scuoleLa Giunta regionale della Puglia ha stanziato 100mila euro per il sostegno di 12 iniziative culturali, formative ed educative promosse da scuole ed enti locali pugliesi. L’obiettivo del provvedimento, ... trmtv.it La Regione Puglia promuove “Barriere Zero”, un ciclo di incontri dedicati a imprese e consulenti per approfondire strumenti e incentivi finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con ARPAL Pugl - facebook.com facebook No. L'eolico non danneggia il turismo. REGIONE PUGLIA: Installato Eolico 2005-2025 : + 1000% (Dati Terna) Presenze turistiche annuali 2005-2025: + 250% (Dati Istat) (Mauro Romanelli su FB) x.com