Una processione si è svolta in provincia di Salerno, a Bosco, frazione di San Giovanni a Piro, con partecipanti che hanno utilizzato intelligenza artificiale e cellulari. L’evento, chiamato «Machina Sacra», ha visto un corteo guidato da dispositivi digitali, accompagnato da un messaggio ambiguo: «Separiamoci insieme». La manifestazione ha suscitato reazioni di sorpresa e discussione tra i presenti, senza motivazioni ufficiali fornite dagli organizzatori.

In provincia di Salerno l’evento chiamato «Machina Sacra». La spiegazione? Una supercazzola: «Separiamoci insieme». Questa genialata si è svolta a Bosco, località di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. Chi l’ha ideata ha chiamato questa pecionata Machina Sacra. È stata ideata da Max Magaldi e Matteo Mandelli sostenendo che è stata coinvolta «l’intera comunità in una riflessione sul sottile confine tra ciò che ci connette e ciò che ci separa», questo in continuità – dicono loro – con l’enciclica di papa Leone XIV Magnifica Humanitas sulla «custodia della persona umana nel tempo dell’Intelligenza artificiale, inserendosi in una riflessione contemporanea sul rapporto tra spiritualità tecnologia e collettività». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Processione guidata da IA e cellulari. La trovata artistica che sa di blasfemia

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