Sale la benzina stabile il diesel | come cambiano i prezzi alla pompa dopo il taglio delle accise Il Codacons | Rincari fino a 1.000 euro a famiglia

Dopo il decreto approvato a fine aprile, i prezzi dei carburanti alla pompa hanno subito variazioni: la benzina ha registrato un aumento, mentre il diesel è rimasto invariato. Secondo il Codacons, l'incremento della benzina potrebbe portare a una spesa aggiuntiva fino a 1.000 euro all’anno per ogni famiglia. Questi sono i primi effetti concreti del decreto sul costo dei carburanti già in vigore.

Cresce il prezzo della benzina, rimane stabile quello del diesel. Sono questi i primi effetti del nuovo taglio delle accise approvato dal governo meloni con il decreto dello scorso 30 aprile. In base agli agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi (domenica 3 maggio) il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,890 euro al litro per la benzina e 2,047 euro al litro per il gasolio. Il 30 aprile, la benzina veniva venduta mediamente a 1,746 euro al litro e segna quindi un aumento di 15 centesimi, mentre il gasolio era a 2,052 euro al litro. Più alti, come sempre, i prezzi sulla rete autostradale con la benzina a 1,956 euro al litro e il gasolio a 2,117.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Leggi anche: Dopo il taglio delle accise ripartono subito i rincari sulla benzina e il diesel: le nuove medie

Dl carburanti, in Cdm il piano anti-rincari benzina e diesel tra taglio accise e tetto ai prezzi: le misureLa raffica di aumenti dei prezzi di benzina e diesel dovuta alla guerra in Iran sul tavolo del governo Meloni, il Consiglio dei ministri ha dato il...

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Il governo rialza le accise sulla benzina e conferma il taglio sul diesel: i nuovi prezzi fino al 21 maggio.

Il prezzo della benzina oggi sale, quello del diesel è stabile. L’effetto dei nuovi tagli differenziati alle accise sul carburanteDal 30 aprile il costo della benzina è aumentato di oltre 15 centesimi mentre quello del gasolio è rimasto sostanzialmente lo stesso ... quotidiano.net

Con lo sconto ridotto sulle accise la benzina sale a 1,95 euro/litro in autostrada. Il gasolio a 2,1Lo sconto sulle accise scende a 5 centesimi per la benzina: prezzi in rialzo. Il gasolio resta stabile con 20 centesimi di taglio. ilfattoquotidiano.it