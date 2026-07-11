Gli Stati Uniti hanno dichiarato conclusa la tregua, segnalando la fine del periodo di sospensione nei negoziati. I mediatori stanno lavorando per riprendere i colloqui, con un possibile nuovo incontro programmato in Svizzera la prossima settimana. Tuttavia, l’Iran ha negato che ci siano trattative in corso o piani per un nuovo round di negoziati in quella sede. La situazione rimane tesa, con le parti che non confermano ancora un ritorno alle discussioni ufficiali.

I mediatori provano a ricucire la tela, possibile un nuovo round in Svizzera la settimana prossima. L’Iran però nega. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Pressing per riprendere i negoziati, ma l’America: “La tregua è finita”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Usa-Iran, la tregua dura ma i negoziati sono in stalloNella capitale di Islamabad si sarebbe dovuto tenere un secondo incontro tra Stati Uniti e Iran, ma l’appuntamento non si è svolto.

Prorogata di 45 giorni la tregua tra Israele e Libano: "I negoziati riprendono a giugno"Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato che la tregua tra Israele e Libano è stata prorogata di altri 45 giorni.

Argomenti più discussi: Pressing per riprendere i negoziati, ma l’America: La tregua è finita; Autonomia a Belluno sui trasporti? Altro che decisione della giunta, è merito del nostro pressing politico. La prossima sfida, riprendere il controllo di Dolomiti Bus; Verona, pressing per Bragantini, ma il Mantova alza il muro; Tpl, Belluno bacino autonomo. Del Bianco (Pd): Bond ne rivendica il merito, ma la decisione è arrivata dopo il nostro pressing. Ora bisogna riprendere in mano il controllo di Dolomitibus.

Perché gli europei sono così bravi nel calcio? quasi tutte le squadre rimaste nella Coppa del Mondo sono europee. (6 su 8) Anche le squadre più piccole come la Svizzera ci sono ancora. reddit