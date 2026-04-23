Usa-Iran la tregua dura ma i negoziati sono in stallo

Da formiche.net 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella capitale di Islamabad si sarebbe dovuto tenere un secondo incontro tra Stati Uniti e Iran, ma l’appuntamento non si è svolto. La tregua tra le due parti rimane in vigore, anche se i negoziati sono rimasti in sospeso. La situazione evidenzia le difficoltà nel portare avanti un dialogo diretto e le tensioni ancora presenti tra i due paesi.

Il secondo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran, previsto a Islamabad, non si è concretizzato, evidenziando la fragilità sia del canale diplomatico sia della tregua in corso. I colloqui, che il presidente Donald Trump aveva annunciato che sarebbero stati decisivi, sono invece saltati tra accuse reciproche, lasciando aperta una doppia prospettiva: ritorno al conflitto o accordo negoziato. Teheran ha subordinato la propria partecipazione alla revoca del blocco statunitense sullo Stretto di Hormuz, sostenendo di non poter negoziare “sotto minaccia”. Washington ha invece attribuito lo stallo alla mancata risposta iraniana su richieste specifiche relative al programma nucleare.🔗 Leggi su Formiche.net

usa iran la tregua dura ma i negoziati sono in stallo
© Formiche.net - Usa-Iran, la tregua dura ma i negoziati sono in stallo

ATTACCO all’IRAN: TRUMP, NETANYAHU e il rischio globale | Recap con Maurizio Molinari

Video ATTACCO all’IRAN: TRUMP, NETANYAHU e il rischio globale | Recap con Maurizio Molinari

Notizie correlate

Leggi anche: Negoziati Usa-Iran in stallo, estesa la tregua. Trump: “Sono al collasso finanziario”. Attaccata portacontainer a Hormuz

Leggi anche: Negoziati Usa-Iran in stallo, estesa la tregua. Trump: “Sono al collasso finanziario”. Fuoco su nave cargo

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Usa-Iran, Trump estende la tregua ma i negoziati sono in stand-by; Iran-Usa, negoziati saltano e Trump estende la tregua: Aspetto proposta di Teheran; Usa e Iran vicini all'accordo per la fine della guerra. La Casa Bianca valuta un secondo incontro in Pakistan; Guerra USA-Iran, negoziati falliti a Islamabad: i tre scenari possibili allo scadere della tregua il 22 aprile.

usa iran usa iran la treguaUsa-Iran, la tregua dura ma i negoziati sono in stalloIl secondo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran, previsto a Islamabad, non si è concretizzato, evidenziando la fragilità sia del canale diplomatico sia della tregua in corso. I colloqui, che il p ... formiche.net

usa iran usa iran la treguaUsa-Iran, la tregua sta per scadere: mistero sulla partecipazione di Teheran ai negoziati di IslamabadSecondo l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, solo 3 navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz nelle ultime dodici ore. In un post sul social X, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato ... tpi.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.