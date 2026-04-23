usa iran la tregua dura ma i negoziati sono in stallo

Nella capitale di Islamabad si sarebbe dovuto tenere un secondo incontro tra Stati Uniti e Iran, ma l’appuntamento non si è svolto. La tregua tra le due parti rimane in vigore, anche se i negoziati sono rimasti in sospeso. La situazione evidenzia le difficoltà nel portare avanti un dialogo diretto e le tensioni ancora presenti tra i due paesi.

Il secondo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran, previsto a Islamabad, non si è concretizzato, evidenziando la fragilità sia del canale diplomatico sia della tregua in corso. I colloqui, che il presidente Donald Trump aveva annunciato che sarebbero stati decisivi, sono invece saltati tra accuse reciproche, lasciando aperta una doppia prospettiva: ritorno al conflitto o accordo negoziato. Teheran ha subordinato la propria partecipazione alla revoca del blocco statunitense sullo Stretto di Hormuz, sostenendo di non poter negoziare “sotto minaccia”. Washington ha invece attribuito lo stallo alla mancata risposta iraniana su richieste specifiche relative al programma nucleare.🔗 Leggi su Formiche.net

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