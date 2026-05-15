Prorogata di 45 giorni la tregua tra Israele e Libano | I negoziati riprendono a giugno
Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato che la tregua tra Israele e Libano è stata prorogata di altri 45 giorni. La decisione è stata comunicata poco dopo la scadenza della precedente pausa e prevede che i negoziati tra le parti riprendano a giugno. La conferma della proroga arriva in un momento in cui si sono intensificati gli scambi di colpi tra i due paesi lungo il confine. Non sono stati ancora resi noti dettagli specifici sui negoziati futuri.
Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato la proroga di 45 giorni della tregua tra Israele e Libano. La misura servirà a "consentire progressi sulla questione". La decisione è stata presa dopo due giorni di colloqui diplomatici a Washington tra rappresentanti dei due Paesi. La. 🔗 Leggi su Today.it
Trump Says Israel and Lebanon Agreed to 10-Day Ceasefire
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