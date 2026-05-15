Prorogata di 45 giorni la tregua tra Israele e Libano | I negoziati riprendono a giugno

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato che la tregua tra Israele e Libano è stata prorogata di altri 45 giorni. La decisione è stata comunicata poco dopo la scadenza della precedente pausa e prevede che i negoziati tra le parti riprendano a giugno. La conferma della proroga arriva in un momento in cui si sono intensificati gli scambi di colpi tra i due paesi lungo il confine. Non sono stati ancora resi noti dettagli specifici sui negoziati futuri.

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Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato la proroga di 45 giorni della tregua tra Israele e Libano. La misura servirà a "consentire progressi sulla questione". La decisione è stata presa dopo due giorni di colloqui diplomatici a Washington tra rappresentanti dei due Paesi. La. 🔗 Leggi su Today.it

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