Premio Villani 2026 Vince il frustingo della Forneria Totò

Il Premio Villani 2026 è stato assegnato al ’Panorama Food Lab – Forneria Totò’ per il frustingo. La cerimonia si è svolta oggi, con la consegna ufficiale del riconoscimento dall’Accademia Italiana della Cucina. La forneria ha ricevuto il premio in qualità di miglior produttore di frustingo dell’anno. La decisione è stata comunicata durante una cerimonia pubblica. Nessun dettaglio sui criteri di selezione o sulla giuria.

È stato assegnato al ’ Panorama Food Lab – Forneria Totò ’, per il frustingo, il Premio Villani 2026 dall’ Accademia Italiana della Cucina. Un premio che ha visto già l’Accademia Italiana della Cucina e l’Associazione Cuochi Fermano ospiti di un evento al locale in cui è stato dato l’annuncio del riconoscimento alla titolare, Cristina Cassetta, e al figlio Lorenzo Totò, autore del tipico dolce. Per l’amministrazione era presente l’assessore alla cultura, Giovanni Martinelli. È toccato al delegato dell’Accademia della Cucina, Fabio Torresi, ricordare che ogni anno vengono assegnati premi a chi tutela e salvaguarda le tradizioni enogastronomiche locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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