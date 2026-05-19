Premio Malafemmena 2026 le eccellenze di cultura e spettacolo nel nome di Totò si incontrano a Napoli

A Napoli si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Malafemmena 2026, dedicato a valorizzare i talenti nel campo della cultura e dello spettacolo. Durante l’evento sono stati riconosciuti artisti e professionisti di diversi settori, tra cui rapper, attori e coreografi. Tra i premiati figurano un rapper noto, una cantante, un ballerino, un attore e un regista. La manifestazione si è svolta nel rispetto della tradizione che lega il premio alla figura di Totò.

Tra i premiati di questa edizione: Briga, Chiara Sernacchioli, Franz, Marcello Sacchetta e Vincenzo Viscardi. Torna la ventiduesima edizione del Premio Malafemmena, il riconoscimento ideato e promosso dalla giornalista Barbara Carere e l’ex calciatore Giuseppe Della Corte, patrocinato dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli. Il premio celebra personalità che, nei diversi ambiti professionali, hanno mantenuto e rafforzato il legame con Napoli, portando nel mondo i valori, la cultura e l’ironia della città nel nome di Antonio de Curtis. Il Premio Malafemmena, come recita il comunicato stampa, coniuga memoria... 🔗 Leggi su Novella2000.it

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