primiceri vince il premio telesia for peoples 2026

Notizia in breve

Primiceri ha ricevuto il premio Telesia for Peoples 2026, un riconoscimento assegnato per il suo impegno nel promuovere iniziative sociali. La cerimonia si è svolta in una sala gremita di pubblico, con interventi di vari rappresentanti istituzionali. Il premio è stato consegnato durante una cerimonia ufficiale, con un discorso di ringraziamento da parte del vincitore. La premiazione si è conclusa con un momento di foto di rito.