Preghiera della sera 3 maggio | invocazione alla Santissima Trinità per un riposo sereno

Nella preghiera della sera del 3 maggio, si invita a rivolgersi alla Santissima Trinità per chiedere un riposo sereno. La preghiera esprime un'invocazione al Padre Eterno, chiedendo fede e carità, e si rivolge alla divinità per affidare la vita e il riposo notturno. È una composizione che si concentra sulla fiducia nella presenza divina durante le ore di riposo.

In questa serata che volge al termine, eleviamo il nostro cuore alla Trinità per affidare il riposo e la vita al Padre Eterno, chiedendo fede e carità. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. In questa serata che volge al termine, rivolgiamoci con fiducia al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo: eleviamo il nostro grazie per i doni ricevuti e chiediamo perdono per le nostre mancanze. Che questa semplice orazione ci accompagni verso una notte serena e un riposo tranquillo, sotto lo sguardo vigile del Creatore. O Dio, nostro Padre, che hai rallegrato la Chiesa con la festa...🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 3 maggio: invocazione alla Santissima Trinità per un riposo sereno Notizie correlate Preghiera della sera, 26 aprile: “Sia lodata la Trinità nel riposo della notte”Al termine di questo giorno, eleviamo il nostro cuore a Dio: una preghiera di lode e affidamento per trasformare il sonno in un momento di pace e... Preghiera del mattino 3 maggio: lode alla Santissima Trinità, luce e forza del nostro camminoInvochiamo la potenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo affinché la grazia della Trinità avvolga ogni nostra azione in questo nuovo giorno. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Di Tolve: in preghiera per i nuovi pastori della Chiesa di Roma; OGGI SI CELEBRA LA 63° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI. QUESTA SERA LA VEGLIA CON IL CARD. LOJUDICE; Prima visita della primate anglicana a Roma: incontro e preghiera con Papa Leone XIV; Preghiera per il Medio Oriente: l’appello del Vescovo a lasciarci trasformare in artigiani di pace. Preghiera della sera 2 maggio: Signora, rischiara ogni angolo del mio cuore con la Tua luceLa preghiera della sera per trasformare l'oscurità della notte in un momento di luce e grazia. Chiedi al Padre perdono e protezione serena. lalucedimaria.it Preghiera della sera, 1 maggio: un omaggio al cuore di Dio per ritrovare la paceAffida le fatiche del giorno al Signore con la preghiera della sera per chiedere pace e la protezione della Santa Croce sul tuo riposo. lalucedimaria.it All'inizio del mese di maggio, #LeoneXIV affida a Maria la preghiera per la comunione nella Chiesa e la #pace nel mondo. E, nella Giornata mondiale della libertà di stampa, ricorda giornalisti e reporter che perdono la vita sul campo. @UNESCO x.com Preghiera della sera a nostro Signore Gesù Cristo - facebook.com facebook