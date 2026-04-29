Operaio precipita mentre lavora nel cantiere di una scuola in Ciociaria | trasferito in eliambulanza a Roma

Un operaio è caduto nel corso di un intervento in un cantiere di una scuola nella provincia di Frosinone. L’incidente è avvenuto mentre lavorava in un vano ascensore, portandolo a essere trasportato in eliambulanza all’ospedale di Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Incidente nel cantiere di una scuola ad Ausonia, in provincia di Frosinone: operaio precipita nel vano ascensore. Trasferito a Roma in eliambulanza. Indagini sulla sicurezza.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Operaio 36enne precipita da una passerella mentre lavora e muore in ospedale poco dopo: tragedia all’ex IlvaNello stabilimento ex Ilva di Taranto un operaio di 36 anni è morto dopo essere caduto da una passerella per oltre 10 metri. Cantiere Azimut Benetti, cade in una botola mentre lavora su uno yacht: operaio 45enne in ospedaleIncidente sul lavoro all'interno del cantiere Benetti, dove un operaio 45enne è caduto in una botola mentre lavorava all'interno di uno yacht intorno... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Precipita dal tetto dell’hotel: Costanzo Olla è fuori pericolo; Grave infortunio a Ponte di Piave: operaio precipita per nove metri; Incidente sul lavoro: operaio precipita dal ponteggio, ferito; Morto a 21 anni sul lavoro, sfogo della mamma: Al funerale c'erano tutti tranne le istituzioni. Mi chiedo il perché. Operaio precipita mentre lavora nel cantiere di una scuola in Ciociaria: trasferito in eliambulanza a RomaIncidente nel cantiere di una scuola ad Ausonia, in provincia di Frosinone: operaio precipita nel vano ascensore ... fanpage.it Operaio precipita mentre lavora nel cantiere edile, è gravePORDENONE - Operaio precipita da un'altezza di 3 metri. È accaduto alle 10.30 di oggi, 20 novembre 2025, a Pordenone, dove un operaio è caduto mentre stava lavorando presso un cantiere. I soccorsi I ... ilgazzettino.it Precipita dal tetto durante i lavori: operaio in codice rosso a Corvara, nel Pescarese - facebook.com facebook